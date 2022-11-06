針對台北市長陳時中昨在辯論質疑藍白用新竹換台北，對手黃珊珊、蔣萬安未回應，民進黨新竹市長候選人沈慧虹6日表示，如果某些人為了2024大選無所不用其極、眉來眼去，把新竹市民當交易籌碼，理性冷靜、有智慧的選民不會接受城市前途，被操作政治交換。

柯文哲6日到新竹帶著高虹安掃街，沈慧虹表示，競選策略是各政黨的規畫，但是高虹安和柯文哲的政黨、團隊，公私不分前科累累，甚至涉賄，也看到台北市政府黨政不分、市政滿意度墊底。沈慧虹強調，選正確的人才能讓新竹持續發展，不走回頭路，她和團隊過去8年秉持市民擺中間、城市建設最優先，用人唯才、打造五星政績。

沈也批評，高虹安近日面對爭議一直不講清楚，也拿不出證據，昨還說質疑是跳針，她認為，無論是全薪全職拿博士、涉及違法兼職、涉嫌詐領助理費等，社會大眾看到高虹安只剩下問號，選舉是在檢驗候選人的政見、品格及道德，高虹安總是兜圈子逃避，甚至是最低底線的守法問題，都無法回應、顧左右而言他。

針對前台北縣長周錫瑋昨晚為林耕仁助講時說，「台積電要離開台灣，民進黨要逼著台積電到美國去」，沈慧虹駁斥這是無稽之談，也顯露出林耕仁團隊對台灣高科技產業的不了解。

沈慧虹強調，台灣半導體產業發展成熟，台積電的先進製程都根留台灣，像是7奈米廠在高雄、2奈米廠將在寶山、1奈米廠也將在桃園龍潭設廠，正如同台積電董事長劉德音說過，台灣的生產環境最為安全穩定，呼籲不要用謠言騙選票。

前高雄市長韓國瑜為林耕仁助講時批評，市長不能只看是放煙火，並說「新竹苦人多」，對此沈慧虹表示，過去8年改變民眾感受最深，國民黨曾經讓新竹20年發展停滯，這種說法不僅欠新竹人一個道歉，也污衊努力做事的團隊。

沈慧虹也說，現在國民黨想要複製4年前高雄那一套，為了自己的選舉，把新竹批評得一文不值，但事後高雄人發覺，國民黨班師回朝是一場噩夢，眼睛雪亮的新竹人不會相信這種話術。