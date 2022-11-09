國民黨台北市長候選人蔣萬安與前立法院長王金平今天下午受邀出席「2022華人公益節」暨「2022公益大使」授證典禮。談到蔣萬安的選情，王金平認為，蔣萬安在辯論的議題有很好的發揮，對蔣萬安的評價很高，更增加蔣的當選機率。

至於選戰最後幾天將如何加強？王金平表示，蔣萬安的團隊自己會做出相關的安排，一定會有更好的展現，「我對他的當選是有信心的。」王金平結束訪問後，前去與蔣萬安合照。