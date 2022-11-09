選戰進入倒數，民進黨前祕書長洪耀福今表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安的父親蔣孝嚴這幾年在大陸走得很勤，這是大家都知道的事；「台北市長一局，攸關國民黨誰能得到中國代理權的選舉」，「這不是蔣萬安的家事，這是台灣利益的問題」；蔣萬安應該正式面對父親的問題，並說清楚。

洪耀福認為，蔣萬安顯然不想去面對自己爸爸在中國做什麼，「但這是一場台灣縣市長的選舉，不是誰貼你標籤的問題」；「你當台北市長，你爸爸的角色是什麼？這對台灣人安全是什麼？都要去務實看，你兒子講一套、爸爸做一套，如何切割」。

洪耀福還質疑，蔣萬安的爸爸不敢出來，哪有選舉爸爸不敢出來，違背常理；兒子選舉，爸爸至少也到總部接待一下，不去，人家反而會覺得奇怪，「但他不敢，蔣孝嚴是國民黨重要的人，又不是農夫」，蔣萬安不敢面對這問題，但台灣人不能迴避這個問題。

洪耀福還說，蔣萬安當選台北市長，「會具體幫助你把爸在中國影響，所以你可以宣示，爸爸從此不進中國」；蔣萬安應該要公開對外界講出解決的方法。

蔣孝嚴被一名吳姓台商指控，其所創立的「中國台商發展促進協會」，拿了3150萬卻不辦事，蔣孝嚴憤而提告，並求償新台幣1000萬元，台北地方法院判蔣孝嚴敗訴、吳男免賠

洪耀福今天受訪指出，蔣孝嚴最近這些在大陸走得很勤快，但中國很現實，統戰也是也有代價，蔣孝嚴有蔣孝嚴的價值，蔣家後代有其賣點，但這政治實力是不夠的，光靠血緣在大陸是沒有用，大陸台商都知道蔣孝嚴坑殺台商，這是很low。

他說，蔣孝嚴知道這一局對蔣萬安很重要，若蔣萬安當選，就是國民黨的明日之星，未來的馬英九，而蔣孝嚴在大陸也會水漲船高，這會影響國民黨內部勢力，蔣孝嚴可能取代，變成在中國有影響力的人，這場台北市長選舉，會牽涉國民黨內中國代理權的轉移。

洪耀福表示，其實這個台商多年前在蔣萬安選立委時，就拿資料給他們，是為深藍的人，但他們無法查證，蔣萬安未來要在政治往上走，就必須面對這問題。

至於民進黨這次選舉策略打的是「抗中保台」；洪耀福說，抗中保台是台灣共識，各個政黨都要支持，這本來就不該是一個選舉議題，若各政黨都認同，就不會成為民進黨專屬議題，被民進黨攏斷。