民眾黨桃園市長候選人賴香伶痛批民進黨因鄭運鵬選情落後，就拿產業發展當擋箭牌操弄選舉利多，斥蘇揆連自己女兒借牌得標都說不清，卻把護國神山不能對外公開的重訊拿出來說嘴，政治手法鑿斧很深。(蔡依珍攝)

台積電1奈米傳將在龍潭科學園區設廠，行政院長蘇貞昌3日隨即前往視察，民眾黨桃園市長候選人賴香伶痛批民進黨因鄭運鵬選情落後，就拿產業發展當擋箭牌操弄選舉利多，斥蘇揆連自己女兒借牌得標都說不清，卻把護國神山不能對外公開的重訊拿出來說嘴，政治手法鑿斧很深，呼籲蘇立刻停止輔選操作，還產業平靜。

賴香伶說，行政院長蘇貞昌跟民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在選前20幾天操作台積電議題，把台積電當選舉話題跟選票利多，非常不尊重專業，失去行政首長的格局，讓人無法接受。

賴香伶說，台積電在兩岸和國際的情勢下被稱作是護國神山，有賴過去大家的努力，蘇貞昌身為國家的行政院長，卻把台積電當作選舉的籌碼或是選舉投票的誘因，其心可議，反問：「有急於一時在選舉這個短短時間之內就操作這個話題嗎？是因為鄭運鵬選情略顯落後、選情膠著、有危機感了？」直指目的是什麼呼之欲出。

賴香伶說，產業的長久發展當然跟政治環境的安全和平有關，這是民進黨政府要認真去面對跟反思的，不可以急於用政治利多的風向來操作選舉，對市民或是對產業發展都不好，呼籲蘇貞昌停止操作產業消息當輔選行動。

「政治的手法鑿斧很深！」賴香伶直言，蘇貞昌連他自己女兒蘇巧純經營的「二三設計公司」參與桃園市立圖書館新總館標案違反利益迴避爭議事件，蘇都沒有很積極去檢視採購法的相關規範有無不足，甚至家族宣示過的承諾都可被自己打回票、被自己收回，巧門問題至今沒讓國人了解，反而急著去幫鄭運鵬輔選，選舉選到這樣子，呼籲大家真的不要太輕忽民進黨操作選舉的奧步跟能力。