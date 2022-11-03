半導體龍頭大廠台積電傳1奈米廠落腳桃園，引發在野黨質疑為選舉說謊與干擾廠商布局，台積電方面回應不排除任何可能性。對此，國民黨桃園市長候選人張善政今（3）日就在臉書上直言「我們的行政院長，居然為了自己一人一黨的政治利益，消費台積電」，更表示「他們草率的發言，不僅在干擾台積電的營運佈局，更有可能讓台積電來桃園設廠橫生枝節，讓桃園的鄉親失望」。

張善政在臉書上PO出一篇「要保護台積電，不要消費台積電，要珍視鄉親的期待，不要利用鄉親的期待」的文章表示，鄭運鵬出來宣稱台積電1奈米製程新廠將落腳桃園龍潭，張善政強調「任何要當桃園市長的人，一定會邀請台積電設廠，並且全力協助，我當然也不會例外」，結果，鄭運鵬卻說他的回應是在吃醋；不但如此，張善正也提及，「今天，蘇貞昌院長又配合他在龍潭科學園區拿台積電1奈米新廠為選舉造勢」。

這讓張善政猛轟，「桃園市的立委以及我們的行政院長，居然為了自己一人一黨的政治利益，消費台積電。我認為任何真正愛台灣、有擔當的人，都不應該是這種態度」。張善政也說，他在龍潭工作了12年，當然希望台積電來設廠，帶動桃園的發展，「但如果蘇貞昌、鄭運鵬講的是真的，台積電要在龍潭設1奈米新廠。他們草率的發言，不僅在干擾台積電的營運佈局，更有可能讓台積電來桃園設廠橫生枝節，讓桃園的鄉親失望」。

張善政更接著說，「首先，最嚴重的，這會讓台積電保密的先進技術時程外洩，競爭對手得利」，熟悉半導體產業的人都知道，台積電跟韓國三星電子，在3奈米以下製程，由FinFET架構轉換到GAA架構的關鍵時期，雙方競爭非常激烈。台積電為何對量產1奈米的規劃諱莫如深？因為對手一旦知悉其設廠時程，就會投入更多資源，在重要供應鏈、關鍵技術以及客戶端加速卡位，阻擋台積電的進程。

張善政更提到鄭運鵬表示「這並不是很遙遠的計畫，而是這一兩年就已經在進行」，這讓張認為，「有經驗的產業界人士，完全可以透過這句話推測台積電1奈米的量產時程。如果因此對台積電的競爭造成任何影響，我不知道有哪個政治人物可以負責！」張善政指出，「台積電是我們的護國神山，我們保護都來不及，怎麼可以為了自己的選舉，外洩其商業規劃。政治人物應該要當科技產業的幫手，而不是當豬隊友」。

張善政也提醒，「其次，要小心不要讓此事破局、鄉親失望。桃園人當然希望台積電新廠落地龍潭，但鄭運鵬為了搶救自己選情，將此事公開。許多其他希望台積電設廠的城市，勢必會提供更優渥的條件與補貼來爭取目前唯一被宣布的1奈米新廠。這難道不會為台積電新廠落地龍潭製造變數？」

張善政也說，「爭取台積電設廠，過程越保密，越有可能成功」，鄭運鵬、蘇貞昌居然想要代為公布台積電的重大投資案，喧賓奪主，完全不尊重台積電的管理層及股東們。這讓張善政質疑「任何對產業有了解的人，都不會做這種事。一個不尊重產業的人，能照顧好產業嗎？」目前，國際上有意爭取台積電設廠的城市，無不保密到家。近期傳出台積電有意至德國德勒斯登、新加坡設立新廠，國際媒體去詢問當地政府，得到的回應都是：政府不會就企業未公布且未確認的投資案發表意見，張善政認為這才是專業的作法。

張善政最後也希望「我們所有愛桃園的人，要好好努力，爭取台積電新廠投資，配合廠商營運節奏，不要輕率對外發言，讓鄉親失望」，也呼籲「鄭運鵬委員、蘇貞昌院長，成熟、負責任的政治人物，不會眼中只有自己的選舉，阻礙企業的佈局；將關乎產業發展的大事，拿來為黨派利益服務。我們應該要當成就產業的人，不要當消費產業的人！」