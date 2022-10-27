九合一選舉倒數30天，台北市長「三腳督」將於11月5日參與電視辯論會，屆時藍綠白將透過交叉詰問正面交鋒。國民黨候選人蔣萬安陣營透露，下周會抓行程空擋，至少空出20小時進行相關備戰演練，且會找適合的人來協助模擬演練，畢竟蔣萬安先前較無參加辯論經驗。

蔣幕僚透露，事前針對市政討論度高的議題及所有可能，進行資料準備討論，團隊一起參與討論，包括政治上的攻防都全面準備，蔣萬安本周減少公開行程，每日都抓住1到2個行程空擋緊密備戰，並找外部專家學者討論請益，按照既有的規畫準備，目前過程都蠻順利，下周不排除減少更多行程，專心準備辯論。

蔣陣營人士說，蔣萬安這周陸續開始準備，下周也會抓行程空擋，至少空出20小時進行相關的備戰演練，辯論前幾天也會進行加強訓練，畢竟蔣萬安先前比較沒有參加辯論的經驗，，也會找適合的人選來協助蔣萬安模擬演練，人選目前需保密。

至於著重的議題，該人士強調，會盡量聚焦在市政議題內容，讓市政議題拿出來討論，但實在不知道對手要問什麼，所以其他各項議題包括政治攻防也會有所準備。