邱太三(右4)等人在金門縣港務處代理處長何佩舉(右5)的說明引導下，一一視察水頭碼頭旅服中心的各項服務設施與防疫工作。(于家麒攝)

邱太三(右1)表示，我們準備好了，但要透過適當管道讓對岸也知道我們的情況，配合它們的需要，為小三通復航做好準備。(于家麒攝)

國境已解封，但金馬小三通卻遲遲未能復航引起廣大爭議，為實際了解現況，陸委會主委邱太三與立法院內政委員會召委林文瑞等人一行，於今(2)日下午特別飛抵金門水頭碼頭現場會勘小三通復航相關準備事宜，邱太三表示，我們各單位都準備好了，但要透過適當管道讓對岸也知道我們的情況，配合它們的需要，為小三通復航做好準備。

陸委會主委邱太三與立法院內政委員會召委林文瑞、立委李德維等一行，今日下午2點30分左右抵達金門水頭碼頭現場會勘小三通復航準備事宜，在聽取相關單位簡報後，隨即在金門縣港務處代理處長何佩舉的說明引導下，一一視察水頭碼頭旅服中心的各項服務設施與防疫工作，確認已為小三通復航的各項準備工作是否完善。

邱太三表示，小三通的復航是金門鄉親最關心的議題，陸委會與相關單位也都積極的做好復航的各種準備，原本大家都認為新冠疫情大約一年半的時間就可以解決，對岸也準備要在2021年5月10日開放國人入境廈門，無奈疫情再起而暫緩。後續金門縣政府也積極規劃提出清明、端午節專案復航計畫，也都因疫情擴大而取消。如今疫情已趨緩，各單位都做好復航準備工作，要透過適當管道讓對岸了解我們已經準備好了，配合它們的需要，但如果它們還沒準備好，我們片面地進行也沒有太大的意義。

邱太三也說，對岸到目前為止所公布的重風險區還有2395區、中風險區有1617區，這些都要讓國人清楚了解，避免去了對岸萬一被「封控」，我們能提供哪些協助，都要讓國人充分的了解才能放心。

對於記者提問小三通復航的時間點會是冬至還是過年比較有機會，邱太三則表示，當然希望能盡快復航，但這是雙方都要做好安排與準備才能水到渠成。