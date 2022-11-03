乘客與立榮航空人員爭論了2個多小時，只說班機故障不是他們的責任，發了一罐八寶粥草草了事，要旅客自行離去(于家麒攝)

乘客陳先生說，飛機沒保養好是航空公司的錯，一點欠意都沒有，對於這種處理方式實在無法認同(于家麒攝)

部分乘客氣不過，聚集在立榮航空櫃台抗議大喊：我們要回家(于家麒攝)

乘客處理等航空公司開好取消航班證明時已接近凌晨12點，只能無奈地拖著行李摸黑找旅店(于家麒攝)

立榮航空昨(2)日晚間一架編號B7-8966班機，原預定於昨晚19：30由金門飛往台中，準備起飛時機長發現機械故障，經維修後仍無法排除，為安全考量只好取消班機，由於該航班是當日末班機，立榮航空只依定型化契約規範開立取消航班證明，請70位旅客事後申請旅遊不便險，並自行離去處理交通與住宿問題，氣得所有乘客大罵立榮航空不負責任，無良公司。

據乘客黃先生表示，這架原訂於昨晚19：30由金門飛往台中的班機，在起飛前已有點延誤，直到表訂起飛時間才讓他們登機，而且在飛機上坐了20幾分鐘才開始滑行進跑道，正當準備起飛時機長卻廣播因機械故障燈亮必需返回停機坪檢修，只能被請到候機室等待；一直到了晚間10點多才又說故障無法排除只能取消航班，安排隔日早上9點多班機載他們回台中。

立榮聲稱飛機平時都有保養，機械突然出問題也沒辦法，所以不會提供任何補償，要乘客自行處理當晚的交通與住宿問題。黃先生氣憤的說，這並不是因天氣的問題而取消班機，飛機故障就是航空公司的保修問題，至少要表現出補償的態度，而不是爭論了2個多小時只說他們也沒辦法負責這種消極的態度，發了一罐八寶粥草草了事。

另一位乘客陳先生說，飛機沒保養好是航空公司的錯，班機取消滯留金門延誤了所有乘客接下來的行程，很多人隔天也都沒辦法上班了，但航空公司卻要他們就地解散，自行帶著行李離開，一點欠意都沒有，還認為自己有理，對於這種處理方式實在無法認同，原本這趟的金門旅遊非常開心，印象非常好，卻因為立榮的處理態度讓他感到非常氣憤。

與朋友來金門自由行的吳小姐則說，有20幾位跟團的乘客還好，旅行社有來接他們並安排住宿，但他們其他40幾個自由行的就慘了，搞到深夜11點多了，去哪找車找地方住，還有些上了年紀6-70歲的長輩哪能經得起這般折騰，立榮航空真的太不負責任、太糟糕了，以候不會再搭他們公司的飛機了。

對此，立榮航空表示，該航機經多次反覆檢修後，因異常訊號仍然無法及時排除，基於飛安考量，決定停航檢修。而台中機場有宵禁時間，也無法緊急調派航機支援，只能安排今(3)日上午9：10之加班機，協助疏運滯留旅客返回台中，對於造成之不便，深感抱歉。