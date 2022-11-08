《Yonder》找來申河均（右）和韓志旼飾演夫婦。（friDay影音提供）

改編自韓國人氣小說的韓劇《Yonder》，是《王的男人》、《逆倫王朝》、《茲山魚譜》名導李濬益執導的首部電視劇，找來申河均、韓志旼相隔19年再度合作，演出陰陽兩隔的夫婦，他近日接受台灣媒體越洋聯訪時，笑曝：「2人因為曾一起拍過電視劇，所以從拍攝初期就感覺非常親密，不過劇中雖然是扮演夫妻，實際上是很愛互開對方玩笑，反而有種兄妹般的默契。」

申河均在劇中飾演一位沈浸在喪妻悲痛中的記者「宰賢」，某天收到一封郵件後決定捨棄自己的軀體，前往能和亡妻再次一起生活的「Yonder」世界，是整個故事的嚮導，李濬益表示，劇中從頭到尾都沒有「無申河均」的橋段，並大讚「申河均本來就是演技很好的演員，但能在沒有台詞只能用表情來傳達內心的情感，展現讓人無法離開視線的演技，每個瞬間都讓我非常驚豔」，至於韓志旼，他也直誇：「『利煦』是個讓人難以理解且帶有曖昧情感的角色，但她卻在每個瞬間都展現出了鮮明且準確的演技，讓那些難以理解的場面能夠清晰地被描繪出來。」

李濬益執導的多部知名歷史電影都票房、口碑雙收，他坦言「前一部作品的成功就是我的包袱」，認為大眾的評價對他來說總是快樂多於痛苦，「俗話說得好『良藥苦口利於病』， 創作者在批評中得到靈感，然後在下部作品努力變得更加堅強」，也謙虛歸功於身邊的工作人員，「與好的同事合作才能夠真正的戰勝自己」，並透露之後也想要執導一部歷史劇，「正在準備一部講述在東南亞近代時流散往北的朝鮮人故事」。他也認為電視劇跟電影製作上沒有太大的不同，「不過播放長度存在一定的差異，電視劇比起電影能夠更沉著，更有深度的敘述故事內容」。

提到台灣，他表示：「很久以前就很想去，但一直沒機會，我想總有一天會有機會的。」是否有印象深刻的台灣作品？李濬益說「侯孝賢《悲情城市》、蔡明亮《愛情萬歲》和李安《囍宴》等電影中展現出那些看待社會視線的內容，讓我很有共鳴」，他也點名梁朝偉是自己最想合作的華人影星，「在《悲情城市》中第一次看到了梁朝偉演員，之後在《花樣年華》、《色，戒》等也看到了他任何人都無法替代的優秀及充滿憐憫延伸的演技」。

《Yonder》全6集已在friDay影音上架。