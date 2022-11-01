邱鋒澤推出新歌〈人魚〉MV。（原音兄弟提供）

邱鋒澤昨與粉絲直播慶祝34歲生日，現場彈唱新專輯《DEEP AWAKENING 見過深淵的人》中的歌曲〈孤島〉與〈人魚〉，他也推出新歌〈人魚〉MV，邀請金鐘獎新人陳妤擔任女主角互飆演技。

以前曾在節目上同台的兩人對於此次合作都感到非常興奮，陳妤透露：「當時在宣傳戲劇作品時，沒料到這次有這個緣分可以再次合作。我是先拿到劇本才聽歌曲，光聽歌給我的想像是跟這個劇本蠻不一樣的，但我滿喜歡，這首歌有一種淡淡的寂寞，可是那個寂寞是滿有療癒感的。」邱鋒澤也表示：「〈人魚〉這首歌也是新專輯裡很重要的一首歌，希望大家會喜歡，也特別感謝陳妤抽空來參與。」

〈人魚〉MV與拍攝〈平分慚愧〉的導演王孝玨再度合作，邱鋒澤飾演對人魚研究癡迷的記者，陳妤飾演的飯店櫃檯人員，從一開始就在邱鋒澤不斷瘋狂的尋找人魚的過程中提供線索，到最後因希望好友能正視自己的傷疤而選擇公布真相——「這世上並沒有人魚，一直以來在尋找的只是他已逝去的愛人」。

〈人魚〉由邱鋒澤與張暐弘作曲、嚴云農作詞，探索生活被解構之後，在面對虛偽與懊悔的強烈情緒及自身黑暗面的揭露下，「如何回歸自我的真？」並不斷尋找「我是誰？」的答案，學習接受最完整的自我。邱鋒澤表示：「每個人在尋找自我的途中，都會面臨到許多不同的情緒，但在這過程中最重要的是面對並接受自己的恐懼與缺陷，希望大家可以以藉由這首歌曲更了解、接受真實內在的自己。」