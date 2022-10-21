邱鋒澤大秀結實好身材，掀起粉絲熱烈討論。（摘自邱鋒澤IG）

邱鋒澤近日受邀擔任時尚女包的代言人，首次有機會跨足女性包款市場的邱鋒澤透露自己對於這次合作超級興奮，在拍攝前更做足功課，除了翻閱許多時尚雜誌研究MODEL的肢體動作表情外，更上網參考近期許多時裝周的影片，還訪問身邊女生朋友拿包的習慣，他表示：「許多國際品牌其實這幾年都有推出中性相關的商品，跨越性別界線領域更是潮流指標，很開心能透過這次拍攝讓我又完成一個全新的挑戰。」

而鏡頭前擺出俏皮又可愛POSE的邱鋒澤讓在一旁拍攝的女性工作人員頓時臉紅心跳，直呼有「心臟爆擊」被電到的感覺。當被問到如果跟心儀的女生出去逛街，會幫她背包包嗎？邱鋒澤笑說：「當然，看到女生需要幫忙，是展現紳士風度的最好時刻。」

他日前在社群曬出養眼照，只見他在一個無邊際泳池內，背對鏡頭秀出上半身的肌肉，看似精瘦的外表下，有著意想不到壯碩的肌肉線條，眾多網友更留言回應「想看正面」、「轉過來！」，邱鋒澤則開玩笑的說，「要經過我的CP同意。」