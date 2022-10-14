副總統賴清德今下午接見「世界棒壘球總會里卡多‧法卡利會長」，感謝法卡利（Riccardo Fraccari）會長推廣世界棒球運動的貢獻，讓許多年輕人可以在棒球場上追逐夢想，也帶給全世界歡樂。也希望未來，大家一起努力，讓臺灣的棒球能持續發展。

副總統致詞時首先代表蔡總統歡迎法卡利會長、施密特（Michael Schmidt）執行長再度來到臺灣，也感謝他們二人推廣世界棒球運動的貢獻。並指出，在法卡利會長、施密特執行長的領導之下，現在世界盃棒球賽蓬勃發展，讓許多年輕人可以在棒球場上追逐夢想，也帶給全世界歡樂。

副總統說，他非常欽佩法卡利會長的決斷力，讓棒球比賽從2008年北京奧運中斷之後，於2020年東京奧運再度恢復，列入奧運比賽的項目，相當了不起。

副總統並感謝法卡利會長對臺南及臺灣棒球運動的支持。他在臺南市長任內，積極爭取U12世界盃少棒賽在臺南舉辦，法卡利會長也非常支持，並於2015年宣布未來3屆U12世界盃都在臺南舉行；2018年法卡利會長更宣布未來4屆U12世界盃舉辦權也交給臺灣，這對臺南及臺灣的棒球運動推廣，是非常大的鼓勵與幫助。

他說，臺灣所有的棒球迷也都非常感謝法卡利會長，「我們真的是好朋友」，也歡迎法卡利會長隨時再來臺灣。