新竹市議會下屆確定有5位現任議員不尋求連任，議員們今天一起合影留念，現場氣氛溫馨。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議會第10屆第8次定期會13日進行最後一天議程，由於下屆確定有5位現任議員不尋求連任，議長許修睿會後特別獻花給5位議員，議員的家人也共襄盛舉，並與議員同仁共同合影，現場氣氛溫馨。

確定不再連任的市議員包括國民黨南區徐信芳、東區羅文熾、北區吳青山以及轉換跑道競選市長的香山區林耕仁，民進黨則有北區李妍慧等5人。

許修睿指出，議會是合議制，有各黨各派也有無黨無派，他尊重每1個政黨及個人，雖然大家在各項政策辯護中各有立場，但理性競爭、溝通協調，會後及議場外，大家都還是好朋友，這才是真正民主的價值。

議長許修睿、副議長余邦彥今天在此會期議程結束後，於議場中分別獻花給5位議員，感謝他們在議場中的努力，善盡職責，為新竹市民所做出的貢獻。

許修睿同時表示，能在議場中與這麼多專業議員共事，他感到非常榮幸，也格外珍惜這個緣分，希望往後大家還能繼續聯繫交流，交換意見，回議會這個娘家。

5位議員當中，徐信芳從第2屆議會做起，歷經9屆，資歷最深，其次羅文熾擔任6屆議員、林耕仁6屆、李妍慧5屆、吳青山4屆。