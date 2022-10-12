立法院長游錫堃12日接見加拿大眾議院國貿委員會主席暨加台議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）訪問團。（蔡佩珈攝）

加拿大聯邦眾議院國貿委員會主席暨「加台國會議員友好協會」會長史葛洛（前排右二）訪問團一行人12日拜訪立法院，並到議場內參觀合影。（姚志平攝）

立法院長游錫堃12日在立法院接見加拿大眾議院國貿委員會主席暨加台議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）訪問團。史葛洛強調，加拿大深深了解台灣欲加入國際組織的意願，國會也已通過相關決議，未來將以促進台灣加入各項國際組織與活動為目標，持續努力。

史葛洛指出，台灣對加拿大而言有特別意義，尤其現今全球局勢艱難，他們特別尊敬總統蔡英文與游錫堃帶領台灣時展現的領導能力。而他們此次訪台，正是因為看見台灣面臨困難，才希望能即時趕到好友身邊，展現與台灣國會的友誼。

另一方面，史葛洛表示，訪團多數為國貿委員會成員，台灣與加拿大雙邊貿易額高達數十億，在全世界強調印太戰略重要性的時候，加拿大當然希望能赴台灣獲得第一手資訊，促進雙邊經貿往來。

游錫堃則說，這次自新冠肺炎疫情爆發後，加拿大國會的首發訪團，別具意義，他也想特別感謝史葛洛及加拿大國會支持台灣的國際參與。譬如，加拿大眾議院衛生委員會、交通委員會與外交委員會接續通過決議支持台灣參與WHA與ICAO大會。加拿大總理杜魯道也已連續3年在國會公開表達支持台灣參與世界衛生大會，再次代表台灣國會表達對加拿大國會及政府的感謝之意。

史葛洛也表示，杜魯道與加拿大政府深深了解台灣加入世界衛生組織與國際飛航組織的意願，近期國會陸續通過諸多決議，欲支持台灣有意義地參與各項國際組織跟活動，從現在開始，他們會以此為目標，持續努力。