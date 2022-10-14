新北市水土保持服務團每周固定免費為民眾解決水保問題，3年來服務近1500案，也連續2年獲得農委會評核為全國績優，新北市長侯友宜今到場頒獎，表揚10位傑出貢獻團員。（蔡雯如攝）

新北市80位具有水保專業技術的技師組成水土保持服務團，每周固定免費為民眾解決水保問題，3年來服務近1500案，也連續2年獲得農委會評核為全國績優，新北市農業局今舉行水土保持服務團組訓，邀請技師分享經驗，新北市長侯友宜也到場頒獎，表揚10位傑出貢獻團員，感謝水土保持技師為新北市山坡地災害、保水防洪的貢獻。

農業局指出，新北市水土保持服務團是由土木、水保、水利、大地技師4大公會組成，主要工作是提供民眾免費水土保持的專業諮詢，每周一、四固定在新北市府大樓解答水保相關問題，也會親自到現場輔導民眾檢地水保等經驗，希望降低民眾耕作成本，並維護坡地安全。

農業局表示，新北水保服務團3年來完成近1500件水保服務案，因服務熱忱優質也連續2年獲農委會評定為全國績優水土保持服務團，市府也透過與技師公會、服務團合作，透過行政與技術分離，加速審查流程，水保計畫審查天數從224天縮短至90天，降低民眾成本，讓新北市能安居樂業。

水土保持服務團長黎少明分享，有對退休夫妻曾尋求服務團協助，他們想要經營三芝農地，但因土地多年未整理，高差起伏大，不利農作，諮詢過許多設計顧問公司，卻因案件規模太小被婉拒，最後輾轉尋求服務團協助，服務團現勘後，開始規畫整坡、施作砌石擋土牆，守護農耕環境安全，也因此與夫妻建立起友誼，對方常跟他分享農耕成果，使得水保工程充滿人情味。

侯友宜表示，新北市山坡地範圍高達88％，在氣候變遷底下，水土保持工作格外重要，因為水土保持技師的付出，市民水保意識也逐漸抬頭，盼服務團持續傳遞知識，讓水土保持與市民更親近。

農業局補充，民眾若有山坡地開發或水保等相關問題，可上新北市政府農業局網站(https：／／reurl.cc／60ol8r)線上預約諮詢或可撥打農業局水土保持服務專線洽詢：02-2965-9930。