由兩岸圓桌論壇與卓越雜誌13日舉辦「美中戰略關係下，台灣局勢的挑戰與台灣的未來」論壇，前陸委會副主委、兩岸圓桌論壇理事長張顯耀發布最新「兩岸關係的民眾認知態度民意調查」，指出64.7％受調民眾不同意台灣只發展「台美關係」而不需要任何「兩岸關係」，更有79.3％、高達近8成的人認為，應同時重視「台美關係」與「兩岸關係」的發展。

張顯耀表示，台灣在美中戰略競爭及大國博弈之間，能夠做的戰略選擇空間非常有限，甚至「已經沒有選擇錯誤的機會」。他表示，台美關係與兩岸關係，是台灣未來國家安全最重要的2個支柱，強調台灣必須有同時發展台美、兩岸關係的能力和策略，若一味忽視國際和兩岸現實，執意單邊壓寶，將對台海局勢造成難以想像的災難性後果。

根據「兩岸關係的民眾認知態度民意調查」，針對民眾對台美、兩岸關係的看法部分，有64.7％的民眾不同意只需要發展「台美關係」而不需要任何「兩岸關係」；74.9％不同意只要「兩岸關係」。值得注意的是，有79.3％的民眾同意「台灣應該同時重視「台美關係」與「兩岸關係」的發展。

面對台海局勢變化升溫提升軍事衝突風險下，此次民調結果指出，整體來說，如果兩岸因統獨問題發生戰爭，台灣有6成3以上的民眾願意為保衛台灣而戰，但如因為美國因素，則有5成6民眾不願意未美國投入戰爭。

而近年民進黨政府與美國互動加深，甚至醞釀制定《台灣政策法》，但似乎沒有敲中台灣民眾的心。在目前的美中台關係下，最希望美國提供的援助中，簽訂友善台灣的政策法案佔比僅13％、直接在台駐軍8.6％，更希望的則為台灣的國際地位佔比27.1％、提供台灣需要的先進武器18％，以及擴增台美貿易交流17.8％為前三大需求。

此次「兩岸關係的民眾認知態度民意調查」，訪問全國22縣市20歲以上民眾，調查時間為10月9日至10日，總計訪問1073份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差不超過±2.99％。