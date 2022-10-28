陳妤因參加全明星運動會競賽節目而備受矚目，以奮力拚搏的鬥志與生活化演技成為許多國中生的偶像。她今走入校園和600位國中生暢聊月經，分享自己的青春期經驗。她表示自己的月經比一般女生晚許多，直到高二才來月經，她還記得當時因讀書住校，某一天上廁所時突然發現月經來了，結果引來結伴上廁所的女同學們一陣歡呼，恭喜她終於迎來月經。

透過開口暢聊月經，陳妤引領青春期孩子破除月經刻板印象，此外她也分享自己克服心理障礙、勇敢迎向新挑戰的心態，以及即使月經來，只要做好防護一樣可以上山下海從事各種活動的經驗，激勵全場女孩男孩，以更開放的態度面對青春期的身心變化與月經話題。

在這場活動中，主辦單位也特別製作「更好的我明天見」月經小卡片，由陳妤帶領孩子們一起寫下對於未來自己的期許，講座結束前，孩子們也與陳妤及所有名人貴賓合照，齊聲高喊「來就來無所畏」，全場散發滿滿正能量。