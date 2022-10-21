苗栗縣長候選人鍾東錦21日參加競選號次抽籤，抽中1號。（謝明俊攝）

苗栗縣長候選人鍾東錦21日參加競選號次抽籤，抽中1號。（謝明俊攝）

苗栗縣長候選人鍾東錦21日上午參加縣長選舉號次抽籤，在5名候選人中，雖是最後一位抽籤，卻抽中籤王1號，現場支持者振奮不已熱情歡呼，鍾東錦投入選戰以來，多次喊出大家團結同心協力「1起打贏苗栗這1仗」，果然抽中1號，許多鄉親表示，果然是「天命所歸」。鍾東錦並對競爭對手喊話，不要因為要勝選，不惜抹黑砂石業，要請鄉親一起團結，一起打贏苗栗這一仗。

鍾東錦上午在面對記者詢問，關於20日前往台北市議會與台北市政府參訪的過程，鍾東錦表示，感謝柯文哲市長帶領市政府團隊，展示大數據中心的功能與效益，台北市的E化作業讓人驚艷，顯示未來苗栗縣要朝著國際智慧城市的腳步邁進，「是一條正確的道路」，相信當選後，一定可以帶領苗栗縣政府團隊，在延續徐耀昌縣長政策的同時，把智慧城市應用於觀光、科技、教育、醫療、交通、農業甚至救災等面向，提供鄉親更便利、更優質的公共服務品質。

對於競爭對手拋出公開辯論的議題，鍾東錦回應，沒有很大意見，但對方參選以來，除了批評、謾罵、抹黑外，沒有提出的任何一條政見，也沒有看到他做過什麼對苗栗縣有幫助的事情，因此不知道他要辯論什麼內容。

鍾東錦指出，砂石產業是一個國家的重要資源，更是建設發展不可或缺的原料，呼籲對手不要為了抹黑他，把砂石業污名化、把業者當成祭品，應該仔細去了解目前台灣砂石業者面臨的困境，進而在開發建設與自然環境保育之間，取得平衡點，這也是他目前所努力的目標，況且自從擔任民意代表以來，自己就是一個專業代議士，沒有經營其他行業，呼籲對手應該提出福國利民的政見，不要再潑髒水，更請苗栗鄉親大家1起團結、1起對抗外敵、1起打贏苗栗這1仗。