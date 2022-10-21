苗栗縣長候選人鍾東錦過往爭議多，更坐擁上億財富令外界質疑。民進黨立委沈發惠、洪申翰今赴監察院提出檢舉，認為鍾東錦曾投資事業而未申報，涉嫌財產申報不實，明顯違反公職人員財產申報法的規定，請監察院本於職責調查。

根據2022年公職候選人財產申報資料，鍾東錦申報存款，高達1億1738萬9880元，更持有土地數為159筆、建物18筆、汽車3輛。然而沈發惠、洪申翰今天指出，查閱鍾東錦歷年財產申報資料，自106年起「事業投資」相關欄位都填報零筆，但經濟部商工登記公司資料系統顯示，鍾東錦曾在102至108年擔任聯富砂石股份有限公司董事持有56852股，103至109年間擔任佾泰企業股份有限公司董事持有1500股，另外在107年至110年間擔任鴻霖開發股份有限公司董事持有750000股，總持股數最少有75萬。

沈發惠質疑，經濟部資料與鍾東錦過往申報資料不符，不禁懷疑是漏報，還是刻意隱匿？洪申翰則指出，鍾東錦過去擔任議員和議長，依據公職人員財產申報法規定，應依法申報財產，但現在卻被查出應申報卻未在監察院申報紀錄上的經歷，明顯構成申報不實。

洪申翰表示，依據公職人員財產申報法第12條規定，最高可以罰鍰400萬元，他也要請鍾東錦說清楚、講明白，到底還有多少財產隱匿不申報？他也呼籲監察院，要本於職責調查，調查結果如有不法也要依法裁罰。

而昨日有媒體人爆料鍾東錦在2007年的時候將砂石場以及周圍的農牧土地拿去跟合作金庫進行抵押貸款，貸款了1.3億，媒體問及農牧用地價值有這麼高？沈發惠表示，目前還在蒐集證據當中，洪申翰則說，這也是我們會怕若鍾東錦當選縣長，會不斷聽到的質疑，「會不會任意變更土地、點時成金？」