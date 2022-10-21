高端疫苗去年取得國內緊急使用授權（EUA），1年內須檢送國內外疫苗保護效益報告，但衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎爆料，自己雖然沒看到相關數據，但聽說品質不好。國民黨台北市長候選人蔣萬安今怒斥，知道品質不好，繼續施打到無辜民眾的身上，非常無法接受。

蔣萬安今天上午前往北市選委會抽籤號次，並接受媒體聯訪。蔣萬安直言，政府採購高端疫苗，就是「亂搞」2個字來形容，行政院長蘇貞昌之前也說疫苗是戰略物資，「那大家看哪一個國家戰略物資可以允許品質不好？」

蔣萬安表示，高端在去年8月就開始施打，如果品質不好，應該早就要發現，甚至勒令高端改善，拿出疫苗採購合約，要求解決甚至求償；但高端EUA已經通過1年，這時候才放話品質不好，知道品質不好，繼續施打到無辜民眾的身上，讓他非常無法接受。

而政府採購高端疫苗價格屢受質疑，高端前天意外揭露每劑採購價格約754元，立院國民黨團質疑，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中3月在立院答詢時稱一劑約871到881元，政府採購480萬劑，兩方說法價差超過6億。

對此，蔣萬安炮轟，高端整個採購過程就是黑箱，就是沒辦法好好的跟民眾說明清楚，採購價格一一揭露出來，民眾有非常的大的疑慮。

他說，包括當時審查沒有第三期，就給予緊急使用授權，事後看到日本堅持專業，只開放國際認證疫苗施打民眾才能入境，打高端一定要自費3500元做PCR，回過頭檢視當時各界質疑是對的，政府絕對有責任、義務好好交代清楚。