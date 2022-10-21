抽籤次序依登記順序登場，許淑華率先抽籤抽中2號，她開心轉身比 V。（楊靜茹攝）

蔡培慧抽到1號。（楊靜茹攝）

許淑華向支持者公布她抽中2號，支持者比V歡呼「勝利在望」。（楊靜茹攝）

蔡培慧抽中1號，支持者高喊「縣民最大，南投一定贏」。（楊靜茹攝）

王永慶拿道德經，兒子捧玄天上帝，聲稱帶天兵天將來抽籤。（楊靜茹攝）

南投縣長候選人21日在南投縣選委會6樓舉行號次抽籤，抽籤次序依登記順序登場，民進黨籍候選人蔡培慧抽中1號，支持者高喊「縣民最大，南投一定贏」，國民黨籍候選人許淑華抽到2號，支持者比V歡呼「勝利在望」，而無黨籍候選人王永慶則是3號。

王永慶、蔡培慧及許淑華今天上午8時許先後抵達南投縣選委會，3人在選委會禮堂相互問候，由率先登記的許淑華率先抽籤抽中2號，她開心轉身比 V，接續蔡培慧抽到1號，王永慶則是3號。

許淑華向支持者公布她抽中2號，支持者比V歡呼「勝利在望」。許淑華感謝13鄉鎮的團隊朋友，用心幫忙助選，提升士氣，呼籲11月26日踴躍出來投票，讓國民黨籍提名的縣議員等民意代表、鄉鎮市長都能當選，跟她一起為南投的縣政而努力，「縣長投2號，讓許淑華繼續為南投鄉親服務」。

蔡培慧說，她一步一腳印，百里前行、眾神護南投走遍每個村落，相信南投一定贏，呼籲南投縣民透過選舉展現民意，因為過去17年來，南投沒建設，南投黑金橫行，很多政治人物只顧眼前利益忽略縣民需求，相信蔡培慧勝選，用行動帶來改變，南投會更好。