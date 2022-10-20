中信金18日代子公司台灣人壽公告，以7.8億元、取得日月潭畔的國際觀光溫泉飯店「日月行館」99％股權，南投縣政府20日證實此消息，坦言談過此案，樂觀其成，為求慎重已函文金管會保險局，若主管機關核准，期待台壽攜手專業團隊經營，相信能為縣庫帶來更多收益。

「日月行館」是南投縣政府第一件BOT案，由桐核麥集團得標，斥資24億元打造星級飯店，共92間湖景套房，2010年6月試營運、7月開幕，縣府除了收取特許權利金6千5百萬元，每年還有土地租金，及飯店總營業額3％或最低保證金額200萬元的營運權利金收益。

南投縣府指出，以往金控集團旗下壽險公司，都是買地、獵樓擔任包租公，台壽首次以買股權的方式投資，擔心是否符合法規，所以函文請示金管會保險局，若主管機關核准，三方都樂觀其成。

有關業界盛傳台壽將與國揚集團旗下的漢來大飯店合作？對此南投縣政府不願證實，認為台壽一定會遴選具經營能力、帶動觀光發展的團隊來營運，相信一定會縣庫帶來更多收益。