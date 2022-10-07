不光是基金投資，瑞士信貸更是國內「寶島債」的發行大戶。被憂心成為「雷曼第二」 正濱臨破產邊緣的瑞士信貸，國內金融業的曝險受到市場高度矚目，金管會4日公布，國內基金投資瑞士信貸的曝險約合6億台幣，但這僅是國內金融業曝險的九牛一毛，因為根據櫃買中心統計，瑞士信貸近十年來，在台灣發行的「寶島債」金額規模達648.7億元，已成為國內金融業者在瑞士信貸財務風暴之下最大的「壓力鍋」。

這些寶島債，絕大部分由國內金控集團旗下的大型壽險公司所購買，由於瑞士信貸這一周的CDS又爆增已達「垃圾債」等級，恐怕將成為壽險公司繼俄羅斯債券、墨西哥債券、美國公債之後，所面臨的債券投資另一大衝擊，同時也將再成為RBC、淨值比重大財務指標的減項。

瑞士信貸這一週以來的CDS報價，已從230跳升到345，上升了超過100點，已經達到垃圾債等級，倘若各大金控依金控法46條，在今年六月底所揭露最新與瑞士信貸集團及其關係企業30億元以上暴險金額，統計加總之後已超過等值760億台幣，其中大部分集中在5家壽險公司規模最大的金控，包括國泰金曝險超過200億、富邦金超過120億、中信金超過120億、開發金超過130億，新光金約160億，至於非壽險型金控，則以玉山金持有部位最大，大約等值86億台幣，上述的這些投資部位，也包括了以瑞士信貸為發行人的結構型商品。

法人則對國內金融業的這些曝險部位密切關注，因為業者必須再增加更多的信用提損。對此法人分析，瑞士信貸2018年股價18瑞朗，現在只有4.2瑞郎，且股價今年還腰斬，如果瑞士信貸違約，台灣的壽險持有大量曝險，將受更大的衝擊。

據櫃買中心的統計，上述的Credit Suisse（瑞士信貸）寶島債，發行幣別各包括了澳幣2.2億、、人民幣11.6億、美元16.74億、南非幣13.45億。若瑞士信貸真的發生違約，持有部位的機構恐將得提列大量的損失。

倘若再看各金控依照金控法46條所揭露國別為瑞士的曝險金額，截至六月底止，各大金控與瑞士相關的股債，尤以債券為主的投資部位，合計已超過1,400億等值台幣，其中大部分亦集中在國內5家最大壽險公司的金控，包括國泰金超過500億、富邦金超過200億、中信金超過190億、開發金約130億、新光金超過250億，也因此，瑞士信貸的風暴會否在瑞士掀起更大的骨牌效應，也引金融業者高度矚目。