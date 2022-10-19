九合一選戰倒數5周，國民黨今宣布，下周起至選舉投票日前的中常會，將轉型為行動勝利中常會，由黨主席朱立倫率領黨務主管與中常委，前往目前選情五五波或微幅領先的選情關鍵縣市，開會並配合助選行程，拉抬縣市長與議員選情。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，下周行動勝利中常會首站將前往台灣頭基隆市，為歷次民調均微幅領先的黨及基隆市長候選人謝國樑助選，盼發揮臨門一腳功能，助謝當選為民服務，朱與黨務主管當天全天也會參與謝競總安排助選行程。

除基隆市外，洪孟楷說，之後桃園市、高雄市與新竹市等五五波或略有領先縣市，都可能是之後行動勝利中常會地點，但詳細縣市與時程還在連繫中。

而配合中常會轉型，原本區域政見發表會確定取消。其中南高屏場區域政見發表會已轉型為10月30日「南高屏」高雄造勢活動，而原暫定10月26日舉辦的雲嘉嘉場區域政見發表會，則將轉換為以其他形式發布政見。

洪孟楷說，此次行動勝利中常會是黨務一級主管會議時建議，目的是要在選戰最後倒數關鍵期，以加強密集輔選造勢方式，為選情五五波縣市選情加溫，盼發揮臨門一腳功能，與以往的行動中常會略有不同。