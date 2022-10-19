年底九合一選戰將至，其中台北市長選舉更是各界關注焦點之一。而一份最新的台北市長民調中顯示，民進黨台北市長候選人陳時中在中間選民的支持度僅13%，在三位台北市長主要候選人中吊車尾，讓前立委沈富雄大膽預言，陳時中的選情「死了啦！」

根據《震傳媒》今（19）日所公布的最新台北市長候選人民調，國民黨蔣萬安的支持度最高、有31.3%，無黨籍黃珊珊與陳時中則分別為26.2%與23.4%，而在中間選民方面，黃珊珊的支持度最高，為31%，蔣萬安以19.5%次之，陳時中僅13%。

沈富雄今在網路直播節目《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹專訪，當談到陳時中在中間選民的民調只有13%時，他直言「你（選情）就死了啦！」也斷言剩下的40幾天對陳來說非常痛苦，因此他建議陳，這段時間就請假、或是去度個假，不要一天到晚愁眉苦臉、一副厭世男的樣子，「你臉色、印堂發黑，還選個什麼東西？」

沈富雄接著說，他選過五次立委，知道讓候選人最痛苦的莫過於「在選前最後日子，曉得自己沒希望了」，沈提到，曾有一位參選立委的候選人在選前知道自己當選無望，就把競總的鐵門拉下，他也分享，自己有次在選前最後一周在沙發上睡覺，讓為確保選舉穩定而巡視其服務處的時任警政署長顏世錫質疑「選前你怎麼還在睡覺？」他則回覆若出去拉票，會害其他人落選。