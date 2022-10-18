路透社援引消息人士報導，拜登政府擬再度出售緊急儲油，在下個月的國會選舉前壓低燃料價格。

一名消息人士表示，拜登總統將於本周宣布這個決定。

拜登上周表示，美國的汽油價格仍然太高，他將在本周發布更多有關降低油價的舉措。副能源部長David Turk上周也表示，拜登政府可以在未來幾周和幾個月內，依據所需動用戰略石油儲備（SPR），以穩定油價。

此前合稱OPEC+的石油輸出國組織與包括俄羅斯在內的產能安排夥伴宣布自11月起每日減產200萬桶石油，油價應聲上漲，市場並預期此舉恐導致油價大幅飆升。

拜登政府在3月宣布於5月至10月執行有史以來規模最大的釋油行動（共計1.8億桶），目前這項由能源部主導的大規模釋油計畫還有約1,400萬桶SPR石油可供出售，因為7、8月份適逢假日且天氣炎熱，導致釋油速度放緩。

一名消息人士透露，美國政府也已經與石油公司交涉，討論在國會就2023財政年度（自10月1日起）授權的售油計畫上，額外再出售2600萬桶石油。

另有消息人士透露，美國能源部也將公布更多買回石油的相關細節，反映出白宮希望在對抗不斷上漲的油價時，也能支持國內石油業。報導指出，拜登政府已經與能源公司討論買回石油到2025年，以回補戰略儲油。

不斷上漲的零售汽油價格是美國通膨升至數十年來高點的重要原因之一，這讓拜登與其民主黨夥伴面臨在中期選舉失去國會控制權的風險。一名知情人士表示，白宮不喜歡每加侖漲到4美元的汽油價位，也已暗示將採取行動防止這種情況再次發生。

根據美國汽車協會（AAA）調查，周一美國平均汽油價格來到每加侖3.89美元，較一個月前上漲約20美分，較去年同期上漲56美分。美國平均汽油價格在6月漲破5美元大關，創下歷史新高。