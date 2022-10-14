歐洲股市周五早盤上揚。儘管人們對經濟成長和企業獲利感到擔憂，但投資人仍購買了一些受冷落的股票，並冀望英國宣布財政措施的大逆轉。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤上漲55.6點或1.43%，為394.76點，並觸及近一周新高。該地區股票也受到華爾街隔夜收盤上漲的提示。

儘管一份火燙的通膨數據，支持了聯準會下次連續第四次升息75基點的觀點，但由於技術性支持和空頭回補，美股周四收盤上漲逾2%。

市場信心戲劇性的逆轉，也讓歐股可能在本周出現上漲，消除了周四之前的連續數個交易日的下跌。

英國財政部長夸騰(Kwasi Kwarteng)提前結束華盛頓之行，返回倫敦。市場猜測財長可能出現180度的大轉彎，進一步提振市場人氣。

據金融時報的報導，英國政府可能取消240億英鎊的減稅計畫。英國富時100指數和中盤股指數分別上漲1.4%和1.7%。

在早盤交易中，所有板塊都出現上揚，其中房地產股領漲2.7%。

TomTom漲2.4%；該荷蘭數位地圖公司公布第三季銷售成長，並上調全年展望。