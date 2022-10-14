中國國家統計局網站14日公布，2022年9月份，大陸消費者物價指數（CPI）同比上漲2.8％。其中，城市上漲2.7％，農村上漲3.1％；食品價格上漲8.8％，非食品價格上漲1.5％；消費品價格上漲4.3％，服務價格上漲0.5％。1­­—9月平均，CPI比上年同期上漲2.0％。

9月份，CPI環比上漲0.3％。其中，城市上漲0.3％，農村上漲0.4％；食品價格上漲1.9％，非食品價格持平；消費品價格上漲0.6％，服務價格下降0.1％。

統計局指出，各類商品及服務價格同比變動情況：

9月份，食品菸酒類價格同比上漲6.3％，影響CPI上漲約1.73個百分點。食品中，鮮果價格上漲17.8％，影響CPI上漲約0.31個百分點；畜肉類價格上漲16.0％，影響CPI上漲約0.50個百分點，其中豬肉價格上漲36.0％，影響CPI上漲約0.45個百分點；鮮菜價格上漲12.1％，影響CPI上漲約0.25個百分點；蛋類價格上漲7.3％，影響CPI上漲約0.05個百分點；糧食價格上漲3.6％，影響CPI上漲約0.06個百分點；水產品價格上漲2.8％，影響CPI上漲約0.06個百分點。

其他七大類價格同比均上漲。其中，交通通信、其他用品及服務、生活用品及服務價格分別上漲4.5％、1.6％和1.4％，教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲1.2％和0.7％，衣著、居住價格分別上漲0.5％和0.3％。

統計局表示，各類商品及服務價格環比變動情況：

9月份，食品菸酒類價格環比上漲1.3％，影響CPI上漲約0.37個百分點。食品中，鮮菜價格上漲6.8％，影響CPI上漲約0.14個百分點；蛋類價格上漲5.4％，影響CPI上漲約0.04個百分點；畜肉類價格上漲3.0％，影響CPI上漲約0.10個百分點，其中豬肉價格上漲5.4％，影響CPI上漲約0.09個百分點；鮮果價格上漲1.3％，影響CPI上漲約0.03個百分點；水產品價格上漲0.8％，影響CPI上漲約0.02個百分點。

其他七大類價格環比兩漲兩平三降。其中，衣著、教育文化娛樂價格分別上漲0.8％和0.4％；生活用品及服務、醫療保健價格均持平；交通通信、其他用品及服務、居住價格分別下降0.6％、0.3％和0.1％。