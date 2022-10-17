南韓股市周一上漲，為連續第二個交易日的上漲，投資人繼續追尋估值偏低的股票。

在震盪交易之下，周一南韓KOSPI指數升7.16點或0.32%，為2219.71點，成交金額為6.4兆韓元(約45億美元)。

外資買超2640億韓元，散戶也買超530億韓元，機構投資人賣超3180億韓元。

受到上周五華爾街恐慌性暴跌影響，韓股早盤大跌，然而隨著投資人掃貨買進跌深的股票，KOSPI指數在上午即收復了早盤失土。

Mirae資產證券分析師Park Gwang-nam說，股市已經過度震盪，特別是韓元匯率疲弱的情形下，投資人開始抄底。

領頭羊三星電子漲0.53%，報5.7萬韓元；電池製造商樂金能源解決方案升1.76%，報49.2萬韓元。

入口網站公司Naver升0.91%，報16.7萬韓元；SK海力士則跌0.31%，報9.5萬韓元。

經營南韓最受歡迎行動通訊App的Kakao跌5.9%，報4.8萬韓元；此前該公司資料中心發生火災，導致上周六服務中斷。

韓元收盤下跌6.8韓元，為1美元兌1435.3韓元。