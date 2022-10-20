苗栗縣議長鍾東錦20日率領9名縣議員赴台北市政府大數據中心參訪，與柯文哲同台。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣議長鍾東錦20日率領9名縣議員赴台北市政府大數據中心參訪，與柯文哲同台。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣議長鍾東錦20日率領9名縣議員赴台北市政府大數據中心參訪，與柯文哲同台。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣議長鍾東錦20日率領9名縣議員赴台北市政府大數據中心參訪。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎抨擊鍾柯合體就是黑白配。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦今20日以苗栗縣議會議長身分，帶領9名苗栗縣議員前往台北市議會交流座談，並參訪市政府大數據中心，與台北市長柯文哲相見歡，鍾東錦對於台北市大數據中心的E化政府印象深刻，並當場登錄熊好劵，希望可以盡快運用在苗栗縣的觀光科技發展。

鍾柯合體引來民進黨苗栗縣長候選人徐定禎抨擊，徐定禎表示這就是黑白配，2人就是臭氣相投，各取所需，黑白配不會變成白也不會變成灰，只會變成黑，這2人都是沒有核心價值的政治人物，會被選民所唾棄。現在是苗栗縣議會議期，鍾東錦是否挾著議會資源，假交流、真選舉，為他的選舉來參訪，柯文哲市長沒有核心價值，我覺得民眾黨愈來愈墮落，包含黃珊珊和高虹安都和柯切割了，民眾黨的核心價值在那？他覺得時間拉長了，就會被民眾唾棄。

苗栗縣議會議長鍾東錦、秘書長林來居、縣議員湯維岳、黃月娥、楊文昌、廖秀紅、廖英利、陳碧華、韓茂賢、徐功凡以及余文忠等人，20日上午一同前往台北市議會，首先拜訪台北市議長陳錦祥，鍾東錦指出，陳錦祥議長曾在苗栗住過一段時間，與前縣長謝金汀也是好朋友，所以特地趁著定期會期間，和議員同事北上拜會，並商討未來雙邊議會合作事宜。

隨後，鍾東錦一行轉往台北市大數據中心參訪，鍾東錦表示，在參選縣長的政見中，提出「苗栗國際智慧城市」規劃，之前聽聞柯文哲提及台北智慧城市已實行一段時間，並獲得全球第4名、亞洲第2名的佳績，並建議苗栗縣政府未來可以利用「台北酷課雲」系統，藉由雲端科技教育網路，縮小城鄉差距。

在聽取大數據中心工作人員的簡介後，鍾東錦對於台北市政府與議會之間的E化作業，更是讚不絕口，甚至表示「令人大開眼界」，不但可以大大減短公文作業時間，服務民眾也能更加迅速與便利。

鍾東錦在柯文哲的建議下，試著登錄台北「熊好券」，並選擇住宿券和市集券，除了希望選後可以盡快再來台北市體驗住宿和購物外，鍾東錦點出，更因自己對於苗栗縣未來10年的規劃，將朝向「觀光科技大縣」邁進，尤其後疫情時代來臨，近來連續假期，苗栗縣民宿供不應求，因此未來如何落實智慧化管理，讓觀光發展更加健全，提供遊客更多元化服務，將是苗栗縣大步躍進的重要里程碑，相信台北市經驗，一定可以帶給苗栗縣「很大的幫助」。