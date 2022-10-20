立委王婉諭和苗栗縣長候選人宋國鼎，今日指控無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦用政治力護航砂石場，鍾東錦今北上拜會台北市議會，面對外界批評聲浪，他語帶輕鬆表示，不會因此感到壓力，強調砂石是國家重要戰略物資，反嗆對手搞錯方向。

鍾東錦曾坦言有前科，遭國民黨以排黑為由拒絕提名，但鍾執意脫黨參選，他今率多名國民黨苗栗縣議員北上，先是拜訪台北市議會議長陳錦祥，隨後合體身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲見面，被外界質疑是「黑白配」。

面對連日批評聲浪，鍾東錦稱他不會感到壓力，表示自己跟陳錦祥是好朋友，且陳錦祥年輕時曾在苗栗待過，與前縣長謝金汀也是好朋友，今天僅是單純拜會而已，外界無須過多聯想。

談及稍後將赴台北市政府大數據中心與柯文哲同台，鍾東錦說，不知道外界有什麼意見，強調今日純粹和北市府、市議會交流，而市府方派局處首長陪同也合情合理，但不清楚柯文哲是否會親自接待。至於遭控他用政治力護航砂石場，鍾東錦反批，砂石是國家重要戰略物資，質疑對手搞錯方向。