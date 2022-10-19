苗栗縣長候選人鍾東錦19日上午在接受中廣主持人王淺秋專訪時，證實20日將北上與台北市長柯文哲同台，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，19日下午把砲火指向柯文哲選擇「抱錦」處理，柯身為民眾黨黨主席是不是已經用行動宣告，民眾黨的核心價值就是黑白配？民眾黨是不是要幫助黑色力量，讓黑金勢力擴大版圖？

隨著選戰節奏加快，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎頻頻與黨內大咖合體，鞏固綠營基本盤，無黨籍苗縣長候選人鍾東錦證實，20日將以市政交流名義與柯文哲同框。徐定禎表對此示，鍾東錦屢次和民眾黨黨主席柯文哲「巧遇」，現在乾脆不演了，特地橫跨北台灣同框合體，「黑白配」意味明顯。

徐定禎質疑，鍾東錦被爆出傷害致死、殺人未遂和妨害家庭等重大社會案件，全台關注、苗栗縣民更是在等鍾東錦說清楚講明白，柯文哲卻選擇「抱錦」處理，身為民眾黨黨主席的柯文哲，是不是已經用行動宣告，民眾黨的核心價值就是黑白配？民眾黨是不是要幫助黑色力量，讓黑金勢力擴大版圖？

徐定禎更酸鍾東錦，假借請益之名行合體之實，請問鍾東錦是要選民眾黨黨主席還是要選苗栗縣長？被國民黨開除黨籍後馬上「變色」，這種搖擺的核心價值真是辜負選民期待！