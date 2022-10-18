年底九合一選舉，苗栗縣長參選人財產申報資料14日出爐，民進黨參選人徐定禎夫妻土地及房產共有6筆，但存款只有27萬元，遭苗栗縣議長、無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦質疑造假。徐定禎17日在臉書提及，鍾東錦在造勢場合上說「今天你敢把女兒嫁給一個你親家只有存款27萬的人嗎？」並PO出和女兒的合照諷刺鍾東錦。

徐定禎今在臉書指出，看到存款破億的鍾東錦，因為他的存款只有27萬，就在造勢場合上說「今天你敢把女兒嫁給一個你親家只有存款27萬的人嗎？」他直言，同為有女兒的爸爸，他感到十分惋惜，「原來比起女兒的幸福，鍾議長更在乎親家存款有多少？」

徐定禎說他就是因為想改變苗栗、投入選舉，才會讓存款只剩下27萬。這場選戰就是一場小蝦米對抗大鯨魚的選戰，他也已經成立政治獻金專戶募款，歡迎也拜託大家幫忙捐款，徐定禎強調，他都會開立收據，一切公開透明。

此外，徐定禎表示，他和太太都支持女兒做她想做的事、追求想要的人生，「在我們心中，女兒的幸福比什麼都重要，她選擇要長相廝守的伴侶，我們也都尊重支持，如果和別人交往，還要看爸爸存款，這樣的對象不要也罷！」