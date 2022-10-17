無黨苗栗縣長候選人鍾東錦今天成立大湖、泰安競選總部。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦以及大湖鄉長候選人傅松琳17日舉辦大湖、泰安聯合競選總部成立大會，鍾東錦除提出便利安全交通、打響大湖草莓王國與打造泰安溫泉特區等政見外，更質疑對手，財產申報現金只有27萬多元，光是一場競選活動的設備就無法支應，應該對選民交代清楚，競選經費從何而來，選委會也應該要清查是否有造假嫌疑。

對於近日對手攻擊財產申報問題，鍾東錦表示，在投資理財上，傾向傳統方式，也就是老一輩人常說「有土斯有財」，當有一些積蓄，主要就是投資在購買土地，加上太太家族原本就有繼承一些房產，在這次選舉中，都一併詳實依法申報。

反觀對手的財產申報，現金存款只有27萬多元，連舉辦一場競選活動的設備都不足支應，提醒對手「做假也不要做的那麼難看」，更要求對方應該要向選民說清楚、講明白，競選經費從哪裡來。

鍾東錦說，綠營候選人肯定是從民進黨中央資助，如此一來，未來苗栗鄉親的權益和民進黨政府政策有衝突時，這位候選人會聽誰的，一定是聽民進黨的，針對這點，從萊豬進口就可以知道，含有萊克多巴胺的豬肉可能危害子孫，但民進黨為了一黨之私，堅持要進口，直到現在，他都沒有看到其他幾位縣長候選人站出來反對，只有他辦了100場公投說明會，捍衛台灣人民的食品安全。

今天成立大會，苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿、苗栗縣議員黃月娥、大湖鄉長胡娘妹、泰安鄉長候選人陳吉基、以及多名大湖和泰安鄉代表、村長候選人都出席幫鍾東錦站台。胡娘妹表示，自己2屆鄉長即將任滿，準備轉往縣議員的跑道，回想起剛接任鄉長時，原本與鍾東錦議長不認識，但只透過一紙公文和一通電話，跟議長報告大湖鄉親的需求，議長從此對於大湖鄉的建設，可以說是全力以赴，這幾年來光是建設經費就高達4、5億元，相信鍾東錦當選縣長後，一定會更加照顧所有的鄉親。

代表原住民的苗栗縣議員黃月娥指出，鍾東錦每年捐出超過100萬元薪資，作為弱勢家庭獎助學金，就可以知道他是一個最關心弱勢團體、最照顧青年學子的議長，雖然民進黨傾全黨之力罵他，就是因為鍾東錦民調持續領先，才會遭到其他候選人的攻擊，不過「越罵越勇」，越罵選票越集中，目前鍾東錦在泰安鄉已經有70％以上的支持率，未來將會持續攀升。

鍾東錦表示，他今天行經苗栗東西向快速道路來到大湖，發現路上有出現落石的情況，可能影響交通路線，立即與第二區養護工程處苗栗工務段段長陳禎康連繫，懇請工務段可以盡快施工，確保在今年大湖草莓季來臨之前，4線道正常通車，讓遊客能夠順暢的進入大湖、泰安地區，當下也獲得陳禎康回覆沒有問題，並允諾先施做邊坡防護，提供用路人一個安全的交通路線。

鍾東錦指出，未來更將加強推廣大湖草莓王國，並推動泰安溫泉特區的可行性，鼓勵旅宿業者將原住民編織工藝融入溫泉泡湯之中，住宿所需布製品，如浴巾、浴衣，都可加入原民圖騰，並採購在地食材，菜單融合原民料理之特色，發展在地獨有之水果與溫泉特色。

為了讓原住民住的安心，也將透過「宜居部落建設計畫」協助部落族人，興建永久住屋計畫，在徐耀昌縣長的爭取下，第一期計畫將有3千多萬元經費，辦理道路、排水、公共設施、路燈等工程，預計今年底就會完工，後續他也將會協助族人興建永久住屋計畫，期望2023年動工、2024年中旬完工，讓在地居民擁有一個安穩的家園。