台南市議長郭信良（左）為周嘉韋站台力挺。（程炳璋攝）

台灣九合一選舉倒數1個多月，台南市議員第8選區10搶6戰況激烈，民進黨欲打破過去3席往例，今年推出新潮流子弟兵周嘉韋，喊出配票強攻第4席，對國民黨造成壓力。周的競選總部16日成立，台南市長黃偉哲到場祝賀，台南市議長郭信良站台加持，稱讚周有機會當選。

台南市議員第8選區6席名額，過去藍綠各搶占一半席次，今年因國民黨現任議員謝龍介轉戰台南市長，洪玉鳳不再參選，藍營選區老將僅剩許至椿1人，國民黨另推蔡宗豪與高凱旋都是初次參選台南市議員，綠營認為有機可趁，除3位現任議員爭取連任，再推新人強攻第4席。

周嘉韋曾在民進黨立委林俊憲服務處工作，屬新潮流派系一脈傳承的賴清德子弟兵，雖具政治背景，要在綠營穩定3席的第8選區攻下第4席，壓力頗重，周嘉韋除了要在綠色選民拿到一定票數，還需搶攻藍營票源。選前1個多月，他已高喊配票，呼籲綠色選民平均分散票源給新人。

周嘉韋16日競選總部成立，民進黨民代齊聚，立委林俊憲、賴惠員、林宜瑾皆到場表達支持，市議員包括呂維胤、劉米山、王錦德、林志展，連同選區的邱莉莉都趕到。

無黨籍議長郭信良也來站台加持，稱讚他是優秀年輕人，拜託選民讓周當選。

黃偉哲提到台南市即將迎來建城400年，需要加入年輕人創意，周嘉韋累積政治閱歷兼律師專業，是民進黨後起之秀，未來應該進到議會幫忙。