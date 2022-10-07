國民黨台南市議員第8選區新人蔡宗豪近日改變跑選舉方式，率領青年軍騎腳踏車拜票，他響應謝龍介政見，主張台南市的共享單車應接軌其他5都單車系統。台南市交通局表示，台南市T-Bike系統明年即將全面優化，可在不增編經費下，3年內增至500站、5000輛單車數。

台南市中西區、北區屬舊城區，選區巷弄小路多，距九合一選舉倒數49天，蔡宗豪競選團隊一改搭車跑行程方式，騎上裝飾過的「選舉單車」穿梭鄰里拜票，不僅節能減碳更吸睛，意外收到移動式廣告效果。

26歲蔡宗豪青年軍由一群年輕志工團組成，成員有學長姐、當兵同梯弟兄、同學、同事與朋友。大家平常都有工作，利用下班與假日幫忙助選，大家組競選單車隊到處助選，有感於共享單車對城市的重要性。

蔡宗豪指出，台南市的古蹟與美食小吃是吸引觀光的2大要素，遊客造訪經過大、小街道時，最適合使用單車漫遊，共享單車卻發展緩慢，他以謝龍介日前政見指出，其他5都已結合主流YouBike系統，只有台南是Ｔ-Bike系統，租賃站其他4都均破千，倒數第2名的桃園都有392站，台南卻只有78站，車輛數只有1100輛更是遠低於其他5都，未來若當選台南市議員，將督促共享單車擴增量能，跟上5都的腳步。

台南市交通局表示，台南市T-Bike系統未來契約簽訂將從短約改長約，有利於廠商加碼投資，未來可在不增加經費下，在2025年達到500單車租賃站、5000輛單車的規模。