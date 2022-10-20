針對苗栗縣議長鍾東錦有多處砂石場遭控是否違法營運？嚴重超挖破壞環境？國民黨縣長候選人謝福弘表示嚴正譴責用合法申請來包庇非法超挖的行為，未來擔任縣長，首要措施將會對這類嚴重破壞環境的違法行為優先嚴查，並制定查緝與管理規範，以強力監督來扼步非法，捍衛苗栗的環境，為苗栗鄉親維護家園。

謝福弘表示，他在擔任苗栗農田水利會長時，要定期清淤農田水利會管轄明德水庫，所清除的汙泥則視需求作為填土，像是苗栗市後龍溪旁的樹木銀行，原本是凹地溪谷，利用清除明德水庫的淤泥，倒入該凹地作為沃土，來培植苗栗縣所需的樹木使用，而清淤後的運輸過程更是嚴謹。

謝福弘表示，當時的作法是設置三聯單，水庫淤土清淤後，每部車輛所載運淤土數量先開一張單紀錄。運土車輛運到傾倒地點後，再核對車輛身份與車上淤泥成分，並協調調查站檢調單位，在傾倒淤土現場設立監測點，實際管控運進的淤泥不會魚目混珠或混入廢棄物，全程嚴格監控。而最後一張單則是留存紀錄備查，並在傾倒完成後，於傾倒地點不定期再做土質檢測，已長期管控倒入淤土與當初來源相同。嚴謹管理所有農田水利會的淤土，相關管理辦法，就是謝福弘一手主導。

謝福弘表示，他深知採砂石會造成河川環境的影響，一定要有強勢的管理，未來若擔任縣長，也將用這個標準嚴格管控，以維護環境。謝福弘也提出，未來管理主要河川流域，將全面建置高畫質監視設備，隨時監控苗栗主要河川地形地貌有無改變，隨時掌握最新的情況，以維護苗栗好山好水。