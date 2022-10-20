孫文學校校長張亞中20日到新竹市議會，與國民黨團閉門討論選情。（王惠慧攝）

張亞中呼籲正藍軍打電話給新竹縣、市好友，支持林耕仁還有在地的國民黨籍議員參選人。（王惠慧攝）

近來新竹市「藍白合」傳言不斷，藍營飽受棄保流言影響，孫文學校校長張亞中20日上午新竹市議會國民黨團開座談會，閉門討論選情，會後張亞中說，現在是棒球賽第9局，接下來是林耕仁逆轉勝關鍵，強調接下來3大工作重點是固本、除弊和興利，也呼籲正藍軍團結取得最後勝利。

張亞中今早10點多到達新竹市議會，與國民黨團閉門座談，會議約在11點半結束。張亞中在會後以棒球賽第9局來形容目前選情態勢，最後1局很榮幸帶著「正藍軍」關心選情，也呼籲正藍軍打電話給新竹縣、市好友，支持林耕仁還有在地的國民黨籍議員參選人。

提到最後階段的工作重點，張亞中指出有固本、除弊、興利3大主軸，請黨員、黨友相信並支持最愛國、最愛黨、為新竹奉獻的國民黨同志，也強調國民黨近年在竹市，即使在野也未讓人失望，希望正藍團結，不要跑任何1張票。

張亞中也提到，剛會中談到新竹棒球場等許多弊端，未來重點擺在除弊，將來若國民黨執政，查出8年來弊端，還給市民公道。至於在興利部分，也會提出馬上可以看得到，將提出後代子孫有利的政策方案。

「接下來是耕仁兄逆轉勝的開端！」張亞中強調，光靠個人不夠，市議員由議長領導，正藍軍在他的幫忙下，結合林耕仁團隊，相信一定能打贏勝仗。

他也說一場勝利不容易，但竹市若能勝利，正藍軍將在台灣有更重要根據地。語畢張亞中也帶領林耕仁和藍營市議員高喊「林耕仁！凍蒜！」、「中國國民黨加油！」營造大團結氣勢。

議長許修睿說，張亞中代表正藍軍力量正式加入新竹市，對市長和市議員選情有大大加分，將由張亞中主導議題，大家努力把選戰打得更好。林耕仁也強調，新竹市這一仗必定會贏，感謝張亞中對選情關心，竹市這戰必定會贏。