林耕仁今天到西區興南里掃街拜票，連下水道修繕工人都探頭與林耕仁打招呼，讓他非常感動。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁20日針對民眾黨高虹安資策會爭議表示，在資策會任職期間，能不能兼職，相關的勞動契約裡面都有規範，「可以就可以，不可以就不可以」，完全沒有閃躲的空間。

林耕仁今天在市議員陳治雄的陪同下，到西區興南里掃街拜票，隨後再到內天后宮參拜，為市民祈福，吸引民眾滿滿支持，不少人大喊「一定要凍蒜」、「在地人投給在地仁」，連下水道修繕工人都探頭與林耕仁打招呼，讓他非常感動，承諾一定會努力做事，和市民站在一起，打造更舒適減壓的新竹市。

針對對手高虹安與資策會相關爭議，林耕仁表示，在資策會任職期間，能不能兼職，他認為在相關的勞動契約裡面都有規範，「可以就可以，不可以就不可以」，沒有閃躲的空間；另外資策會也行文美國辛辛那提大學，關於論文爭議的立場，他始終一致，就是尊重學倫會的結果。

另，林耕仁近日也向退休校長李家同請益未來教育相關政策的推展，林耕仁說，李校長是教育界的巨擘，對於台灣高等教育有莫大的貢獻，向李校長請益他個人收穫很大，關於校長所提的建議，也會納入未來教育政策的藍圖。

林耕仁也提出教育政策、與世界同步學習、開創新竹新格局的「教育新竹7主軸」，從學前教育、義務教育，到改善教育環境，落實終身學習精神等4大面向，為新竹培育人才，為下一代打造美好未來。