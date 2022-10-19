民眾黨新竹市長候選人高虹安論文爭議延燒，資策會19日表示已發函，若未收到回覆，最快會在21日提起訴訟。對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹表示，做為市長候選人，面對民眾和各界的質疑，絕對有義務坦承向市民說明清楚。

針對立委詢問高虹安兼職科智公司處長，是否有報備？資策會也說，兼職確有違反勞動契約中債務不履行的問題，將循法律途徑解決。沈慧虹也指出，這些都是納稅人的血汗錢，看來高虹安是自以為聰明取巧，但現在被查出可能違法、違約或侵權。

沈慧虹也質疑，高到底是用多少納稅錢完成個人學位？有沒有領人民的納稅錢，同時又違規兼職？有沒有假公濟私，把政府的資源變成自己的學位論文？她強調，這已經不只是道德，而是涉及司法的問題，高虹安絕對有必要說清楚。

沈慧虹競選發言人劉康彥也批評，高虹安爆出多項人格瑕疵，難保當上市長後不會假公濟私，前有寄生資策會，難道還要再寄生新竹市政府？

劉康彥認為，擔任地方首長掌握公家資源，負責管理每年數百億預算，決定各項有形或無形的資源分配，涉及各項決定都攸關龐大利益。他強調，高虹安面對諸多爭議，都未能正面回應，令人擔心若未來真的任職市長，做各項涉及公眾的決策時，會不會假公濟私？

劉康彥說，操守和能力是檢驗市長候選人的重要指標，他也呼籲高虹安不要再逃避，面對違規兼職爭議，與其各項事證被剝洋蔥式的揭露，不如徹底講清楚。