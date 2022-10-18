陸戰號召力！民眾黨新竹市長候選人高虹安目前看好度不低，但一般被認為基層動員基礎是弱項。民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩今(18日)在《新聞大白話》節目指出，她們只要與高虹安做正面互動的候選人，往往都會遭受網軍的出征，可看出新竹市真的被綠營重兵死守。一般認為民眾黨支持者年輕、在網路上號召力比較強，但她幫高虹安站台時，看到父母輩年紀的人都不畏風雨站出來，感覺高虹安這一戰真的蠻有機會。

「圖卡上寫說新竹市有個大秘密，所以(塔綠班)蟑螂重兵死守，我深刻體會有感。」黃瀞瑩表示，那天到新竹幫高虹安站台，下了雨、風也蠻大的，真的有很多支持者自發性坐在那邊，穿著雨衣戴著帽子，場景還蠻感人的。但是會發現，只要去高虹安的帳號留言互動，就會有一批帳號馬上在下面留言，不只在那邊出現，也會在自己的粉專出現，所以(新竹市)這邊應該已經是重點中的重點。

「民進黨他們當然不想輸，當然是在網路戰、空戰做種種事情，想要去做一些操作跟發揮。」黃瀞瑩指出，但是在現場她看到特別的地方是，不管各個年齡層，大家可能覺得民眾黨的支持者比較年輕，在網路上的號召力比較強，來到現場、出現的機率比較低，但其實真的看到現場，有高虹安爸媽的年紀、自己爸媽的年紀的人也出來，所以真的覺得高虹安在新竹這一戰蠻有機會的。

黃瀞瑩強調，如果在網路攻防戰要去做一些操作的話，確實會比較困難。雖然空戰要做，陸戰也要走，所以高虹安在新竹市各角落跟民眾討論不同議題，希望用政策跟大家說明。「我當然相信，在空戰上面，在陸戰上面，我們還是欠缺一點過去的經驗嘛，所以當然還是要繼續發揮。」