民眾黨新竹市長參選人高虹安日前遭爆任職資策會期間，不當兼職科智企業公司處長，讓身兼民眾黨主席的柯文哲20日氣得開嗆民進黨立法院黨團柯建銘「到底在新竹市有什麼不可告人的事？」柯建銘晚間回應，與鍾東錦合體衍生的政治效應以及高虹安的問題，才是柯文哲必須面對的，切勿轉移焦點、「練痟話」。

柯建銘回應，新竹市是他的故鄉，沒有什麼不可告人之事，柯文哲唯一不知道的是新竹市政府團隊為城市流下的汗水與淚水。不過，柯倘若真握有證據請盡快提告。

柯建銘直言，柯文哲現在只是在轉移焦點，他依舊要面對與鍾東錦合體的政治效應，以及高虹安的問題，不應再「練痟話」。鍾東錦是否與高虹安同一掛，則是高必須面對的問題。

柯建銘進一步說，柯文哲與鍾東錦「黑白配」是飲鴆止渴、沆瀣一氣。當初民眾黨支持者認同白色力量，欲打破藍綠對立的高牆，結果柯文哲自己的牆先崩塌，民眾黨未來究竟要如何前進？他更斷言，柯文哲再不注意上述問題，民眾黨將化成灰燼，被新竹的九降風吹到灰飛煙滅。