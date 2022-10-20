苗栗縣議長鍾東錦脫離國民黨參選苗栗縣長，鍾東錦今天將以市政交流名義北上與台北市長柯文哲合體。民進黨台北市長參選人陳時中今受訪表示，這是柯文哲的價值判斷，「對我們來講就是，道不同，不相為謀」。

對於台北市萬華區昨晚發生槍擊案，4名傷者送醫，犯嫌自盡身亡，震驚全國。

被問到若擔任市長第一時間會怎麼做？陳時中說，昨天看柯文哲從災害指揮得到經驗，第一時間也到了萬華分局，市長就是指揮官，發生這樣的事情應該就近成立指揮所指揮調度，也要尊重警察專業。

柯文哲之前聲稱「到現場是作秀」，昨天也跑去萬華，是否立場反覆？陳時中說，柯文哲應該也知道，前一段時間「首長坐鎮是作秀」那樣的講法與做法不太好，昨天的情形應該是改過遷善。

此外，有份最新民調，陳時中的支持度為28.8％，贏了蔣萬安的26.9％，黃珊珊的20％？陳時中表示，民調是高高低低，選舉還有30幾天，大家都可以根據民調反應情況修正自己的做法和講法，自己會秉持原來的路線跟市民搏感情，提出政策爭取大家的認同，並滾動式的檢討，希望在選贏的時候，能讓政策立即上路。