民眾黨桃園市長候選人賴香伶今再提出草漯重劃區統包工程接水問題，要桃市府保障建商與住戶權益謹慎處理，籲政風單位展開調查。對此，工務局表示，今與台灣自來水公司第二區管理處開會達成共識，預計本周內完成管線圖資系統匯入，配合台水作業時間，最晚27日前將可受理自來水接管申請。

工務局指出，觀音草漯市地重劃工程面積達147.88公頃相當遼闊，去年9月底竣工，為讓民眾的新宅能順利交屋入住，市府積極辦理驗收，今年5月中旬完成驗收作業，目前重劃區內的電信、電力管線均已完成移交，自來水管線移交接管作業積極辦理中。

工務局表示，今日已與台水第二區管理處在研商會議中達成共識，除建立雙方溝通管道外，並由台水與新工處針對圖資進行協同作業，預計本周內完成管線圖資匯入系統，後續配合台水作業時間，最晚10月27日前將可受理民眾申裝自來水，強調過程均公開透明。