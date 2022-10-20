民眾黨主席柯文哲今與無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦合體，民進黨發言人謝佩芬表示，柯文哲號稱「白色力量」，卻和自爆有殺人未遂罪等前科累累，而被判刑坐牢的鍾東錦同台「交流」，想請問柯文哲是要跟鍾東錦「交流」什麼內容？請問無黨籍台北市長候選人黃珊珊和新竹市長高虹安認同這樣的「黑白配」嗎？

謝佩芬說，盼柯市長不要只會跳針說「民進黨又在政治操作」等雙重標準的政治語言來污辱大家智商。

謝佩芬指出，其實柯市長才是真正的政治操作，一個首都市長該到救災現場的時候不到，說什麼E化管理，和前科累累的鍾東錦同台，怎麼不用E化同台？還熱情接待，柯文哲如果救援人民的泡水車有一樣的熱情，台北市民就不會那麼生氣了。

謝佩芬表示，遭國民黨撤銷黨籍的鍾東錦最廣為人知的事蹟，就是開了一場記者會，説自己拿西瓜刀劃破同學的肚皮，對方當場肚破腸流，縫了10幾針，被判殺人未遂並且坐牢。日前也再度被爆料，犯下傷害致死案件後遭判刑，之後改名從政。

謝佩芬指出，這種連國民黨都不敢提名的前科犯，柯文哲竟然還大張旗鼓跟對方合體，這難道就是柯文哲和民眾黨宣稱的「新政治文化」和留給下一代的「正直誠信」嗎？

謝佩芬也表示，這次選戰攸關苗栗是否能夠在72年來，第一次進行政黨輪替、撕下外界對於苗栗國的標籤，呼籲全國能夠一起關注苗栗選舉，選出讓苗栗翻轉的人選，支持有亮眼行政成績、財務管理能力，讓頭份市轉虧為盈的候選人徐定禎。