台北市萬華區昨發生槍擊案造成1死4傷，台北市長柯文哲原正接受專訪，收到字條匆匆中斷直播並趕赴萬華分局坐鎮，隨後約9時40分抵達台大醫院慰問員警。由於柯文哲之前稱豪雨勘災坐鎮是「作秀」，也引發槍擊坐鎮也是作秀的質疑，對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊今緩頰，颱風天災有SOP可以預防，可以分層負責，但槍擊是重大治安事件，甚至警察受傷，市長當然應該前往坐鎮。

柯文哲日前針對外界質疑其未坐鎮防災中心，不滿表示，長官還有很重要的工作「作秀」，此話一出讓外界皆批柯文哲無同理心，而昨日萬華區發生槍擊事件，造成一死4傷，柯文哲原本還在媒體人朱學恆的節目做直播專訪，半途收到紙條後即離場趕往萬華分局坐鎮，並前往醫院探視， 也引發「作秀」疑慮。

黃珊珊今上午前往文山區木柵市場掃街拜票，會前受訪表示，颱風天災有SOP可以預防，也可以做相關分層負責，但槍擊案是重大治安事件，發生這麼嚴重的槍擊案甚至還有警察受傷，這件事情當然非常重要，市長當然應該前往坐鎮。

而黃珊珊昨第一時間也趕往醫院希望能探視受傷員警，黃則表示，在擔任副市長的時候是督導警政業務，所以員警都是長期合作的夥伴，所以昨天前往關心警察。只是想表達慰問。黃也強調自己並未下車也未干擾到後續作業。

黃珊珊也表示，台北市的重大犯罪事件幾乎是100％破案，譴責暴力、絕不姑息，昨天的事件顯然是個別的黑道尋仇，嫌犯也知道法網難逃，所以在台北市的警力壓制下，最後結果是自戕。黃並強調萬華警分局長謝宗宏期都在監控這件事，這次不幸的事情還是警察這邊有受傷。

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