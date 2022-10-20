無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦20日以市政交流名義參訪台北市政府，台北市長柯文哲將以市長身份接待並與鍾同框。民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，柯文哲欲將台北、新竹與苗栗當作選總統的地盤，與鍾同框意圖顯而易見。不過，他形容，黑白結合變成灰色，將使所有行動化成灰燼，無法達到原有目的。

鍾東錦20日以苗栗縣議長身份，用市政交流名義拜訪台北市議會與參觀台北市政府大數據中心，柯文哲將親自接待與鍾東錦同框。消息一出，引起民眾黨內憂心兩人合體引發的負面效應將外溢其他縣市，認為此舉也不符合黨內價值。

柯建銘分析，台北、新竹與苗栗是柯文哲未來選總統的地盤，他與鍾東錦同框意圖明顯，大家都看得懂，然而，「黑白結合的時候，你（柯文哲）過去所強調的價值在哪裡？

柯建銘認為，上述問題不只柯文哲要回答，也是高虹安及民眾黨所有黨員必答題，否則民眾黨繼續在政黨過去強調的價值下爭取選票，只會令人受騙、感到失望。他更直言，當黑與白結合變成灰色，屆時所有行為都會化成灰燼，無法達到目的，這將是柯文哲與民眾黨必須面對的問題。