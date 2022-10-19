台北市長柯文哲日前嗆蔡政府「把飛機打下來」；民進黨台北市長候選人陳時中今表示，有人說那把飛機打下來。但總統今年就講過「冷靜、不躁進、理性不挑釁」，講那些都做不到的，「有人就很暴衝」。

至於雙城論壇的舉辦，陳時中認為有意義才需要辦，若沒意義就不要辦，但共機擾台像蒼蠅蚊子在旁邊亂，要開會是要示什麼好？就不該舉辦，這是要給國際的態度；有些人只看到上海，但巴黎、倫敦、紐約等其他城市也很好，大家要看更遠。「如果對方侵門踏戶我們還不在意，別人更會不在乎」。

陳時中競選市長海外後援會於今舉辦成立大會，後援會也送給陳時中一個祝福選舉的達摩像。

陳時中說，這幾年，其他國家受到疫情的影響，經濟都是兩位數衰退，但台灣的經濟在疫情下是彎道超車；不過，台北市這幾年卻沒有做好相關準備，對疫情持著比較悲觀的態度。

陳時中說，台北市在全球51個姊妹市，這幾年都比較沒有交往。他承諾要成立國際事務局，做好城市外交、會展、賽事、連結觀光產業。「大家都是最好的朋友，要多多聯繫，有什麼生意報給他們做」。

陳時中表示，要厚植台灣的國力，因為台北市是首都、是領頭羊，要讓國際看到台北是有韌性的城市、看到我們對民主的堅定，請大家回去多幫忙宣傳，他當市長一定會堅定不退卻，把事做好，讓台北更好，台灣共好，請大家11月26日一起投票支持陳時中、民進黨提名議員，以及支持18歲公民權。