九合一選舉投票日剩不到1個月，今年挑戰3連霸的民進黨桃園市議員楊家俍日前勘災時不慎滑倒導致左腿骨折，昨日上午才出院，晚間就舉辦競選總部成立大會，現場湧入3000民眾力挺，桃園市長鄭文燦也親自推輪椅陪他進場，令支持者感動。

楊家俍表示，選戰關鍵時刻無法親自向大家請託實在過意不去，在醫院躺了近2周尚未完全康復，只好坐輪椅上台。他致詞時感謝鄉親支持，8年前讓他這位沒背景、沒資源、沒人脈的年輕人當選，任職議員期間他為平鎮完成許多困難任務，今年「打斷腳骨反倒勇」，喊話要讓認真做事的人連任。

鄭文燦說，楊家俍從基層出身，過去不被看好，但仍穩紮穩打用最好表現回饋鄉親，8年來提出許多建議，他也幾乎百分百採納，相信民眾都有看到楊的努力；這屆決定不爭取連任的市議員莊玉輝也說，會將20年功力通通傳承給楊，延續勤政愛農民、關心鄉土的心，更開玩笑說「你如果不挺農民、挺農業，4年後我一樣罵你」。

2014年曾與楊家俍共同擔任民進黨發言人的台北市議員阮昭雄也到場站台，並表示過去在黨中央不分晝夜工作，讓他印象深刻。今年地方出現許多謠言，很多人說「家俍很穩」、「票要分給別人」等，也讓楊十分擔憂，楊喊話，從未忘記從政初衷，他最知道基層百姓辛苦，絕不能因他優秀而分票，向鄉親請託盼大家集中選票千萬別大意。