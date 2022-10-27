6年根高麗蔘所含人蔘皂苷種類達30多種，具有補氣補力、調節體質等綜效。（本報資料照）

許多家長對孩子生長抱持著樂觀的態度，認為生長發育可「順其自然」，孩子自然就會長大，不需太過擔心，但現代孩童長期累積晚睡、不運動、少日曬等不良生活習慣，反而進入「成長冬眠期」，落後同齡孩子一大段。中國醫藥大學附設醫院中醫兒科主任賴琬郁表示：「近年來，進入青春期及學齡前孩童最常因成長發育情況前來求診，家長一定要特別留意孩子成長所需營養素，可適量使用6年根高麗蔘為孩子補氣補力，調整體質打造良好基礎。」

面對孩子至關重要的關鍵成長期，賴琬郁中醫師提醒家長，除了平時督促小朋友早睡、多運動、多日曬等基本習慣，也得注意均衡飲食，像是青菜、水果不可少，針對青春期學習狀態上也可以多補充「天麻」，提升專注力與改善疲憊。對此，賴琬郁中醫師也統整孩子成長3階段營養素補給及帖方給家長參考。

在嬰幼兒時期，除了平時需注意均衡飲食，也可適量補充益生菌維持消化道內菌叢的平衡，輔助調整體質，為成長期第一階段打好底。學齡期的孩童經常有偏食的壞習慣，進而延伸出營養素攝取不均，影響健康甚至長遠發展，建議日常多補充蔬菜、水果，尤其莓果類花青素含量高，有益常處於3C環境孩子的學習力，達到晶亮護明等綜效。

對於課業壓力漸大的青少年族群，可於日常補充天麻苷(素)，其含有微量的維生素A和多醣類，具穩定思緒、提高記憶力與專注力的作用。除了可透過上述營養素作為日常補給，強化孩子的成長黃金期，賴琬郁中醫師也建議3大年齡層可依循體質，適量以「6年根高麗蔘」作為日常補充，高麗蔘不僅酸性多醣類含量高，人蔘皂苷種類也達30多種，此外高麗蔘含有多酚類維生素與礦物質等營養素，是不錯的補身藥材，建議爸媽可依照孩童體質適量補充，而談到孩童體質，其中又以「陽氣衰弱」及「寒氣凝滯」的狀況最為需要，可調節免疫力，加強自身保護力。